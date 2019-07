PT mauaense quer definir nome ao Paço até fim do ano

Raphael Rocha

09/07/2019



O PT de Mauá pretende definir até o fim do ano o nome do filiado que representará o partido na eleição à Prefeitura no ano que vem. Por ora, três figuras estão cotadas para o pleito: o ex-prefeito Oswaldo Dias, o ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior e o vereador Marcelo Oliveira.

Segundo o presidente do PT local, Getúlio Júnior, o Juninho, o foco da legenda é o PED (Processo de Eleições Diretas), que define a próxima executiva – ele é candidato à reeleição e, hoje, favorito para ser reconduzido ao posto.

“A gente trabalha o PED. A definição da pré-candidatura a prefeito será pós-PED. Há filiado pedindo que a gente já discuta isso (pré-candidatura à Prefeitura), mas a tendência é encaminhar esse debate até o fim do ano. No mais tardar, começo do ano que vem”, comentou o dirigente.

No mês passado, Oswaldo admitiu chance de representar o partido nas urnas – se for eleito, será o primeiro político da região a ter quatro mandatos de prefeito. Porém, reconheceu que outros nomes estão no páreo. Pediu somente que haja unidade em torno da construção dessa candidatura.

Juninho consentiu com o cacique da sigla na cidade. “Ainda não houve abertura do processo ainda (de pré-candidaturas ao Paço). Queremos resolver e ter unidade para 2020”, avisou o petista, citando que o cenário atual é para evitar prévias.

A estratégia petista é traçada com cautela na cidade devido à instabilidade política desde o ano passado, com a deflagração da Operação Prato Feito, que culminou com a prisão do então prefeito Atila Jacomussi (PSB), em maio. Em dezembro, a Trato Feito, desdobramento da primeira operação, atingiu em cheio também a Câmara – Atila foi preso pela segunda vez, depois cassado –, mas poupou Marcelo Oliveira, o único vereador do PT no município. Por outro lado, pesquisas internas feitas pela legenda indicam alto recall eleitoral positivo de Oswaldo.