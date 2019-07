Após bater recorde, frio tende a diminuir na região Sudeste

09/07/2019 | 07:00



A massa de ar polar seco que atingiu as regiões Sul e Sudeste neste fim de semana e fez com que as temperaturas despencassem deve ser dissipada ao longo dos próximos dias. O clima rigoroso pode ter causado a morte de cinco pessoas em situação de rua no Estado, sendo uma delas em Santo André, no domingo – a polícia investiga o uso de entorpecentes.

Com termômetros marcando 6,5°C, São Paulo teve a madrugada mais fria do ano no domingo, segundo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Já no Grande ABC, na mesma data, a mínima chegou a 4°C.

De acordo com Marcelo Pinheiro, meteorologista da Climatempo, as próximas madrugadas ainda serão frias, podendo atingir temperaturas negativas em cidades mais altas, mas durante o dia a tendência é ficar mais quente. “A Capital paulista terá um dia ensolarado, com temperatura mínima de 9ºC e máxima 20ºC, mas há possibilidade de nevoeiro no início da manhã”, disse em relação à expectativa para hoje.

Entre as sete cidades, conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, a mínima prevista para hoje é de 9ºC e a máxima é de 24ºC.

Segundo Pinheiro, para os próximos dias não há previsão de entrada de outra massa de ar fria e a temperatura aos poucos vai subir. “Podemos dizer que o ápice do frio já ocorreu durante o fim de semana tanto no Sul quanto no Sudeste.”

A menor temperatura do País, segundo o Inmet, foi registrada no domingo na cidade catarinense de Urupema: -9,2°C.





MORTE

O corpo do morador de rua foi encontrado enrolado em uma manta em frente à USF (Unidade de Saúde da Família) da Rua Almada, no bairro Parque Novo Oratório, Santo André pela polícia.