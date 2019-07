Corinthians lamenta morte do pai de Andrés Sanchez, presidente do clube

08/07/2019 | 20:37



O Corinthians divulgou nota oficial na noite desta segunda-feira para lamentar a morte de Gregório Navarro Reche, pai de Andrés Sanchez, atual presidente do alvinegro paulista. Ele tinha 88 anos de idade e o clube não revelou as causas do falecimento.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Gregório Navarro Reche, pai do presidente Andrés Sanchez. Neste momento de consternação, o clube se solidariza aos familiares e amigos. A despedida será no Cemitério Parque Jaraguá, localizado no km 23,2 da Rodovia Anhanguera, sentido interior. O velório será a partir das 6h e o sepultamento ao 12h, desta terça-feira", informou a nota.

A morte do pai de Andrés ocorreu no mesmo dia em que o elenco corintiano folgou depois de a equipe ter sido derrotada por 2 a 1 pelo Londrina, no último domingo, em amistoso realizado em Maringá. O time voltará aos treinos nesta terça-feira, quando iniciará a semana de preparação para enfrentar o CSA, no domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo contra o Londrina foi o terceiro amistoso da equipe alvinegra durante a parada do Brasileirão motivada pela disputa da Copa América no Brasil. Antes deste duelo, os comandados do técnico Fábio Carille perderam para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 1, na casa do rival, e venceram o Vila Nova pelo mesmo placar, no Serra Dourada, em Goiânia.

Sem disputar uma partida oficial válida por uma competição desde o dia 12 de junho, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos em clássico na Vila Belmiro, o Corinthians ocupa a décima posição do Brasileiro, com 12 pontos, e não vence um jogo pelo torneio desde o dia 26 de maio. Na ocasião, superou o São Paulo por 1 a 0, em casa, pela sexta rodada. Depois disso, teve uma partida contra o Goiás adiada e empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão, antes de ser batido pelos santistas na jornada seguinte.