Poupatempo cria brinquedos para distrair crianças

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



09/07/2019 | 07:00



O processo de tirar fotos e realizar coleta de dados e impressões digitais para a confecção de RG nem sempre é bem-vindo pelas crianças. A percepção, a partir das dificuldades enfrentadas do dia a dia, fez com que funcionários do Poupatempo de São Bernardo, no Centro da cidade, criassem, há dois anos, projeto em que os trabalhadores contam com a ajuda de brinquedos para distrair os pequenos durante a tarefa.

Semanalmente, são produzidos 90 brinquedos com materiais recicláveis pelos próprios funcionários do Poupatempo. Duas auxiliares administrativas tiveram a ideia após observarem, em um dia de atendimento, que a criança parou de chorar após receber um brinquedo. “Ela (pequeno) pediu para levar o brinquedo embora. Não parei de pensar em como ajudar as crianças nessa situação”, lembra a auxiliar Solange Donato, 57 anos, funcionária da unidade há 17.

Depois do episódio, Solange começou a pesquisar como confeccionar brinquedos feitos 100% com materiais recicláveis e descobriu que é possível utilizar, por exemplo, rolinhos de papelão do papel higiênico e do papel toalha. “Comecei a produzir em casa, sozinha, mas percebi que não conseguiria dar conta da demanda. Foi aí que apresentei a ideia para a coordenação. Todos abraçaram o projeto.”

Após a comissão de evento do Poupatempo São Bernardo e outros funcionários terem se interessado pela ação e começado a ajudar na produção, foi criado um ateliê dentro da unidade. Com a equipe formada, foram elaboradas ideias com novos materiais. Os funcionários passaram a armazenar itens como caixas de leite e de sucos vazias. As confecções são realizadas aos sábados, das 7h às 13h. “Conseguimos esse tempo para o pessoal ficar produzindo. O retorno tem sido muito positivo. No início, pensamos que não daria certo, mas hoje vemos a evolução do projeto. Os funcionários estão elaborando novos modelos, se aperfeiçoando”, destaca a assistente de atendimento e coordenadora das confecções Maria Cristina Simim, 54.

Média de 90 brinquedos são produzidos por semana, volume aproximado ao número de crianças com menos de 5 anos que comparecem na unidade no período para tirar o primeiro RG. No mês de julho, época de férias, o movimento dos pequenos tem alta de 20%, o que também exige aumento da produção.

A auxiliar administrativa Isabel Fonseca, 18, agendou para tirar o segundo RG da filha Eloísa Fonseca, 2, na última semana na unidade de São Bernardo. Segundo a mãe, apesar de a menina ser calma, o brinquedo a ajudou a sorrir para a foto, coisa que ela não havia feito na primeira oportunidade. “Achei a ideia (de ofertar um brinquedo às crianças) ótima, prendeu bastante a atenção dela. As crianças ficam mais quietas para a foto, pois sabem que poderão levar para casa o brinquedo. São coloridos e bem-feitos”, ressalta.