Palmeiras confirma 30 mil ingressos vendidos para jogo de ida contra o Inter

08/07/2019 | 20:04



O Palmeiras divulgou nesta segunda-feira que 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Internacional, na quarta, às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os bilhetes seguem à venda tanto pela internet quanto nas bilheterias do estádio palmeirense. Até a semana passada, os sócios-torcedores tinham exclusividade de compra, mas agora a comercialização está liberada para o público em geral.

Para este confronto de ida do mata-mata, os preços das entradas variam entre R$ 100 e R$ 250 e a expectativa é de que quase todos os ingressos sejam esgotados até quarta-feira. O confronto de volta das quartas de final será na semana que vem, no dia 17, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Depois de ter folgado no último domingo, o elenco do Palmeiras voltou aos treinos na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol, em trabalho fechado comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. A imprensa pôde acompanhar apenas os minutos iniciais da atividade, enquanto os atletas realizavam aquecimento, quando foi possível perceber que Tatavitto e Geilson, dois volantes do time sub-20 do clube, reforçaram o treinamento dos profissionais.

O lateral-direito Mayke, com dores no púbis, e o atacante colombiano Ivan Angulo, em processo de recuperação de uma pancada, não apareceram no campo e ficaram apenas nas instalações internas do CT. Nenhum jogador concedeu entrevista coletiva nesta segunda.

Uma provável escalação do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira é a seguinte: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.