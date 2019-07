Derlis González e Soteldo voltam a treinar no Santos e podem enfrentar o Bahia

08/07/2019 | 19:36



Depois de folgar no último domingo, o elenco do Santos retornou aos treinos na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, onde as principais novidades em campo foram as presenças do atacante paraguaio Derlis González e do meia venezuelano Soteldo. Os dois jogadores se reapresentaram depois de terem defendido as suas respectivas seleções na Copa América realizada no Brasil.

Como já voltaram a trabalhar com o grupo santista e vinham atuando na competição continental, os dois atletas deverão ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli para o duelo deste sábado, às 19 horas, contra o Bahia, no estádio Pitauçu, em Salvador, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Derlis González e Soteldo, porém, ainda serão avaliados ao longo da semana para saber se reúnem as condições físicas ideais para atuar diante da equipe baiana, pois ajudaram as suas seleções a avançar às quartas de final da Copa América e não puderam ter o mesmo período de descanso do restante do elenco.

Fora dos planos do comandante argentino, o meia Bryan Ruiz também se reapresentou aos treinos nesta segunda-feira no CT Rei Pelé. Ele voltou a trabalhar no clube após ter atuado pela Costa Rica na Copa Ouro, também encerrada no último domingo, assim como a Copa América.

O Santos terá mais quatro dias de treinos antes de encarar o Bahia e o time não vê a hora de voltar a atuar nesta retomada do Brasileirão. "A ansiedade está a mil! É muito difícil ficar só treinando. Esse clima é bem válido. Estamos ansiosos para chegar logo o final de semana para podermos atuar, para estar dentro de campo buscando a vitória. Essa volta do campeonato deixa um friozinho na barriga para fazermos o que mais amamos", afirmou o lateral Felipe Jonatan, nesta segunda-feira.

O time santista não disputa uma partida oficial desde o dia 12 de junho, quando venceu o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, e se garantiu na vice-liderança do Brasileirão, com 20 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras.

"Estamos em um bom momento, terminamos bem o primeiro semestre. Agora esperamos continuar nessa batida para brigar pela liderança e seguir buscando o título. Sabemos que ainda é o começo do campeonato, mas a equipe está bem focada para buscar grandes coisas no ano ainda", completou Felipe Jonatan.