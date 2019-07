Cuca esboça time do São Paulo para clássico e Lucas Fernandes é reintegrado

08/07/2019 | 18:40



O São Paulo voltou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e o técnico Cuca esboçou a equipe para o clássico contra o Palmeiras, no sábado, às 19 horas, no estádio do Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador comandou um coletivo entre titulares e reservas que terminou empatado por 1 a 1, com gols de Alexandre Pato e Helinho.

A equipe titular teve a seguinte formação: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Pablo. Já o time reserva foi formado por: Jean; Igor Vinícius, Walce, Anderson Martins e Léo; Willian Farias, Vítor Bueno e Igor Gomes; Helinho, Everton Felipe e Toró.

A segunda-feira também marcou a volta do meia Lucas Fernandes, que estava emprestado ao Portimonense, de Portugal. Ele realizou apenas trabalhos na parte interna do CT tricolor.

O atleta havia recebido folga após conquistar o Torneio de Toulon, na França, com a seleção brasileira olímpica. Ele tem 21 anos e aguarda propostas de clubes europeus, mas pode continuar no São Paulo e receber chances de Cuca.

Raniel, que começou a treinar no São Paulo no último sábado, é outro que não trabalhou com o restante do elenco. Recém-contratado junto ao Cruzeiro, o atacante fez um treinamento de finalizações em outro campo do CT da Barra Funda.

O São Paulo ocupa a nona posição do Brasileirão, com 14 pontos, conquistados com uma campanha de três vitórias, cinco empates e uma derrota. Já o Palmeiras, único invicto da competição, está disparado na liderança, com 25 pontos, assegurados com oito triunfos e um empate. Para completar, a equipe alviverde ostenta 18 gols marcados e apenas dois sofridos em nove partidas disputadas até aqui.