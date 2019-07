Do Dgabc.com.br



08/07/2019 | 18:05



No início da noite deste domingo (7), por volta das 20h, um carro colidiu com uma charrete na Rodovia Índio Tibiriçá - altura do Rancho da Pamonha - em Ribeirão Pires. Identificados como Antônio de Almeida, condutor, e Ailton de Almeida, passageiro, foram apenas atingidos por estilhaços, mas o cavalo morreu no local.

De acordo com a sobrinha, Larissa Almeida, o animal morreu no colo de Ailton, que estava sendo levado para casa em Ouro FIno, onde faz quimioterapia para tratar um câncer. A família fez Boletim de Ocorrência e aguarda as investigações para encontrar os donos do animal.