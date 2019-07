Do Dgabc.com.br



08/07/2019 | 17:32



Um sistema de alta pressão manterá o tempo estável em todas cidades do Grande ABC nesta segunda-feira. O dia poderá começar com névoa em alguns pontos, mas ficará com pouca nebulosidade na maior parte do dia e não há previsão de chuva.

As temperaturas estarão em elevação gradativa, porém o dia ainda será gelado devido à atuação de uma massa de ar polar na Região Sudeste.

As temperaturas previstas ficam entre a mínima de 9ºC e máxima de 24ºC. A expectativa é que esta massa de ar frio vá perdendo força nos próximos dias e o tempo continue estável, sem chuva.