Shopping de São Bernardo realiza 19ª edição da Feira de Adoção de cães e gatos

Do Dgabc.com.br



08/07/2019 | 17:20



Levantando a bandeira pet friendly e ciente da importância da adoção responsável de animais, o Golden Square Shopping (Avenida Kennedy, 700), em São Bernardo, em parceria com a União de Proteção Animal do Grande ABC realizam a 19ª edição da Feira de Adoção de cães e gatos no sábado (13), das 10h às 18h, no Espaço Pet (Piso L1).

O evento contará com cerca de 50 animais, sendo cães e gatos, filhotes e adultos que foram acolhidos, castrados, vacinados e vermifugados pela Instituição. A feira tem como objetivo garantir um lar para os animais abandonados, além de conscientizar a população sobre a necessidade para a posse e adoção responsável.

Para adotar, os novos tutores precisarão passar por uma triagem que será realizada no local. Os aprovados serão informados no ato da entrevista e precisam ter em mãos documento origina, com foto (RG ou CNH), o comprovante de endereço e ser maior de 18 anos. Na ocasião, deverá preencher questionário específico para cães e gatos e assinar Termo de Adoção Responsável.