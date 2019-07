Com dúvidas para jogo contra o CRB, Guarani treina sem Lenon e Feijão

08/07/2019 | 16:50



O treino desta segunda-feira do Guarani deixou ainda mais aberta a briga por uma vaga no time titular para o jogo de sexta-feira, contra o CRB, 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O técnico Roberto Fonseca tem dúvidas para escalar a sua equipe por diferentes motivos.

Por questão técnica, as vagas em aberto estão no gol e na ponta esquerda, principalmente. Klever treina entre os titulares, mas Jefferson Paulino ganhou chances em duelos de preparação realizados durante esta pausa da Série B motivada pela Copa América, o que mantém a disputa aberta.

Já na ponta esquerda, Vitor Feijão perdeu pênalti contra o Palmeiras e foi substituído no intervalo, enquanto Éder Luis, principal concorrente, entrou bem na segunda etapa, e ainda atuou entre os titulares, mas como falso camisa 9, contra o Nacional-SP.

A questão da regularização envolve a documentação junto à CBF. O zagueiro Luiz Gustavo, os meias Filipe Cirne e Bady e o atacante Michel Douglas ainda não apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade. Além destes, o zagueiro Bruno Silva voltou a ter os seus direitos pertencentes ao Vasco, o que obriga o Guarani a tentar um acerto financeiro com o clube carioca.

Para completar, o lateral-direito Lenon foi poupado por questões físicas, enquanto Vitor Feijão tem dores no ouvido. Ambos foram poupados da atividade, mas não devem ser problemas para a partida de sexta-feira pela Série B.