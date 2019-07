‘O Pacto’ tem nova temporada na Capital

Miriam Gimenes



09/07/2019 | 07:38



Leopold e Loeb, dois jovens norte-americanos, tiveram suas vidas mudadas no dia 21 de maio de 1924. É que esta foi a data que os dois cometeram um crime juntos, tido como ‘o maior do século’ por muitos anos. E essa história é contada na peça O Pacto, que está em cartaz no Teatro Opus, em São Paulo, até dia 30 de julho, toda quarta e quinta, às 21h – hoje, em razão do feriado, também será encenada no mesmo horário.

Os dois jovens, inspirados pela filosofia do pensador Friedrich Nietzsche, se juntaram para assassinar Bobby Franks, um garoto de14 anos, apenas pelo fato de se julgarem superior às leis da sociedade. O caso serviu de inspiração para muitos autores e obras. O clássico de Alfred Hitchcock Festim Diabólico é um exemplo. Outro foi encenado no Off-Broadway, o Thrill Me – The Leopold and Loeb Story (no original), que recebeu excelentes críticas e inúmeras indicações a prêmios e ganha a primeira montagem no Brasil.

No elenco está o são-bernardense Leandro Luna, que interpreta Nathan Leopold. “Quando terminei de ler o roteiro pela primeira vez, fiquei em êxtase, dominado pela vontade de topar o desafio de contar essa história nos palcos, e, ao mesmo tempo, senti uma emoção e comoção muito grandes com o fato dessa história ter sido verídica, o que me instiga a pensar sobre os limites da consciência humana”, diz Luna. E André Loddi, no papel de Richard Loeb, diz que já conhecia esse musical há alguns anos. “Hoje vejo como ele é único. É raro encontrar uma obra musical com personagens e dramaturgia tão densas e complexas como Pacto”.



O Pacto – Peça. No Teatro Opus – Av. das Nações Unidas, 4.777, em São Paulo. Toda quarta e quinta, às 21h, até dia 30. Ingr.: R$ 70, à venda em www.teatroopus.com.br.