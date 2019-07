Cade firma acordo com Petrobras para venda de ativos no mercado de gás

08/07/2019 | 16:30



O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) firmou acordo com a Petrobras para a venda de ativos no mercado de gás. Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados.

O julgamento foi sucedido por uma cerimônia de assinatura simbólica do compromisso, com a participação do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e dos secretários do Ministério da Economia Marcelo Guaranys, Waldery Rodrigues e Salim Mattar.

"O acordo entre o Cade e a Petrobras está em consonância com política energética do CNPE Conselho Nacional de Política Energética. A demanda de investimentos no mercado de gás supera capacidade de uma única empresa de investir. Caminhamos a passos largos para novo mercado de gás", afirmou o ministro Bento Albuquerque.

O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, disse que a pasta está debruçada sobre o que chama de "novo choque de energia". "Há alinhamento político e de órgãos que cuidam do assunto", completou.

A segurança na sessão desta segunda-feira foi reforçada depois de um empresário ter se matado em um evento com a participação de Albuquerque na semana passada, em Sergipe. Foram instalados detectores de metais na entrada do conselho para o encontro.