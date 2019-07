Namorada de Fábio Assunção grava ator 'atacando' doce: 'Vazou novo vídeo'

08/07/2019 | 15:40



A namorada de Fábio Assunção, Mel Pedroso, publicou no Instagram nesta segunda-feira, 8, um vídeo do ator 'devorando' uma lata de leite condensado.

"Vazou novo vídeo. Na madrugada. Sonâmbulo. Faminto", escreveu ela, ironizando as imagens do ator vazadas nas redes sociais em momentos íntimos com mulheres de lingerie.

"Estou fazendo o novo filme do Fábio, um filme extremamente polêmico. Ele está devorando de madrugada uma lata de leite condensado. Olha, gente, como ele devora. Esse vídeo tem que ser compartilhado por todos os WhatsApps do Brasil", disse.

"Como é que você se sente depois de devorar?", perguntou a mulher. "Satisfeito", respondeu Fábio Assunção.

Alguns internautas comentaram que o ator estava embriagado, outros disseram que era armação e uma parcela elogiou a carreira do artista.

Apesar de ironizar os vazamentos em tom de brincadeira, Fábio Assunção alegou recentemente que as gravações são antigas e afirmou que o caso será levado à Justiça. "Esse vídeo é criminoso, bem como sua propagação, e eu garanto que a pessoa que o expôs será identificada por meios legais e responderá judicialmente", escreveu.