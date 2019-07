Sarah Jessica Parker revela ter sofrido assédio de um grande astro de cinema: - Desconfortável

08/07/2019 | 15:11



Sarah Jessica Parker decidiu se abrir a respeito de uma experiência negativa em um set de filmagens. Em entrevista ao programa de rádio NPR's Fresh Air, a atriz de Sex And The City revelou que sofreu assédio - ou passou por situações com comportamento inadequado, como a própria disse - de um ator que era seu colega de elenco. Sarah não quis entrar em detalhes sobre a identidade do homem e nem em qual projeto trabalhou com ele, mas afirmou que se trata de um grande astro de cinema.

- A natureza da pessoa que eu senti foi realmente a do instigador, um homem adulto, um grande astro de cinema. Ele era uma pessoa formada e isso não iria mudar.

Ela, então, conta que precisou pedir para que seu agente conversasse com o ator para que seu comportamento parasse:

- Senti que eu não poderia lidar com o quanto ele estava me deixando desconfortável, o quanto aquilo era inapropriado. Foi fascinante. Em algumas horas, tudo tinha mudado. Não estava perfeitamente agradável, mas eu não precisava mais ser tímida e evitar uma possível conversa. Eu não precisava mais escutar piadas sobre mim, minha figura ou o que as pessoas poderiam me obrigar a fazer. Todos esses homens, e isso apenas parou. Ele disse: Se isso continuar, eu posso dar uma passagem apenas de ida para que ela saia da cidade - a cidade que estávamos gravando - e ela não irá retornar.

Sarah também revelou como se sentiu depois que seu colega parou com o comportamento inadequado:

- Eu me senti certamente melhor e mais segura de que eu pudesse continuar a fazer o que queria.

Sarah contou que, no entanto, essa foi uma das únicas vezes em que pediu expressamente para que o comportamento parasse, já que, antes disso, ela sempre tentava contornar a situação. A atriz revelou, também, que foi só depois do movimento Me Too e da exposição de assédio contra homens poderosos de Hollywood, que ela começou a perceber que tinha passado por esse tipo de situação durante sua carreira. Tenso, hein?