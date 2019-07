Lívia Andrade é mandada embora do Programa Silvio Santos

08/07/2019 | 15:11



Lívia Andrade participou no último domingo, dia 7, do Programa Silvio Santos e acabou falando até o que não devia. Durante a participação da apresentadora no programa, ela passou por algumas dinâmicas e brincadeiras que o seu patrão sempre faz, e em uma delas era necessário escolher uma carta do baralho e responder a pergunta que lá continha. A primeira carta que Lívia pegou foi para que ela falasse qual palavra a descrevesse melhor.

Maloqueira! Lógico que eu reconheço, a gente tem que reconhecer o que a gente é. Pode ganhar um dinheirinho a mais, pode estar trabalhando, mas a nossa essência permanece a mesma, Brasil!

Já na segunda carta que a apresentadora pegou, era um pouco mais pesada a questão e lá continha a seguinte frase: alguém te oferece drogas, o que você faz? Prefere maconha, lança perfume ou uma outra. E como Lívia Andrade nunca foge do assunto, a loira resolveu responder, obviamente, sem sair do salto.

Mas se você não usa drogas como vai preferir? A última vez que fizeram isso foi com maconha, mas eu joguei na privada.

Silvio Santos que adora um assunto polêmico, esperou Lívia responder para dizer que ela não jogou nada na privada e afirmou que ela sempre foi maconheira. A apresentadora super entrou no clima e deu bastante risada da situação, mas não foi o suficiente porque Silvio Santos cismou com o look da apresentadora do Fofocalizando que estava com um macacão decotado e com as costas abertas.

E se você achou que foi só isso, você está perdidamente enganado. Ainda durante o programa, o dono do baú e sua filha, Patrícia Abravanel, comentaram que não se pode trabalhar quando se está bêbado e Lívia estava tão animada e participativa que Silvio Santos achou que ela estava um pouco alterada alcoolicamente, e pediu para que Roque, seu assistente de palco, levasse a apresentadora embora do programa.

Lívia até tentou entrar na brincadeira com uma garrafa de cachaça na mão, mas Silvio não abriu mão da expulsão e acompanhou a líder do Fofocalizando até fora do palco. Que babado, hein.