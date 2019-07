Ana Maria Braga confunde João Gilberto com Gilberto Gil e erra o nome do técnico da seleção brasileira

08/07/2019 | 14:11



Acorda, menina! Era o que alguém estava precisando dizer para Ana Maria Braga na manhã desta segunda-feira, dia 8, que cometeu algumas gafes no início do Mais Você. Como de costume, a apresentadora entrou no ar com uma música e logo em seguida leu a mensagem do dia. Ambas eram do músico João Gilberto, que morreu no último sábado, dia 6, e por isso estava sendo homenageado.

Na hora de dizer a autoria da canção, Ana falou que as músicas eram de Gilberto Gil. Logo em seguida, Louro José percebeu o erro e já corrigiu sua colega falando corretamente o nome do canto. E

Está tudo certo, Ana, a gente entende que segunda de manhã é difícil mesmo! Mas como se isso não bastasse, a apresentadora cometeu mais uma gafe! Ela estava parabenizando a seleção brasileira pela vitória na Copa América no dia anterior e errou o nome do técnico:

- Parabéns a todos os meninos, ao nosso Felipão...

Mais uma vez, o papagaio entrou em ação para corrigir ela. Ele lembrou Ana que na verdade quem ocupa o cargo é Tite. A loira nem se abalou e caiu na risada ao justificar seu erro:

- Tite te adoro estava com o Felipão na cabeça!