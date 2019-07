Justin Bieber participa de desafio da garrafa e convida Tom Cruise

08/07/2019 | 13:27



Justin Bieber publicou em seu Instagram no domingo, 7, um vídeo em que participa do desafio da garrafa. A brincadeira viralizou nas redes sociais e consiste em derrubar a tampa do objeto com um chute giratório.

Para levar a diversão adiante, o cantor 'nomeou' Tom Cruise e sua mulher, a atriz Hailey Baldwin, para participarem do desafio. "Esta poderia ser a cabeça de Tom Cruise", disse ele antes do golpe preciso.

A provocação não é à toa. Bieber, que tem habilidades em boxe, convocou no começo de junho deste ano, pelo Twitter, o ator para uma briga de MMA no Campeonato Final de Lutas (UFC, sigla em inglês).

"Quero desafiar Tom Cruise para uma luta no ringue. Tom, se você não aceitar, quer dizer que você está assustado, e nunca vai se perdoar. Quem está disposto a organizar a luta?", tuitou marcando o perfil do presidente do UFC, Dana White.

Confira abaixo o desempenho de Justin Bieber no desafio da garrafa.