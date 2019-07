Namorada de Fábio Assunção filma o ator comendo de madrugada e ironiza: - Um filme extremamente polêmico

08/07/2019 | 13:11



Todo mundo alguma vez na vida já acordou para fazer um lanchinho de madrugada. O problema é quando somos pegos fazendo isso, como aconteceu com Fábio Assunção na madrugada dessa segunda-feira, dia 8. O ator estava devorando uma lata de leite condensado quando foi flagrado pela sua namorada, Mel Pedroso. A publicitária não perdeu tempo e logo gravou um vídeo brincando com a situação e postou em seu Instagram.

Mel filmou o ator enquanto ele se acabava no doce e ironizou a situação como se fosse algo muito polêmico, como aconteceu recentemente com vídeos vazados de Fábio.

Na legenda, ela escreveu:

Vazou novo vídeo. Na madrugada. Sonâmbulo. Faminto.

E no vídeo, ainda diz, em tom de ironia:

- Eu tô vazando um novo filme do Fábio. Um filme extremamente polêmico. Ele está devorando de madrugada uma lata de leite condensado. Olha, gente, como ele devora. Meu Deus do céu, é um absurdo! Acabou, como assim? Você não é o tipo que acaba desse jeito rapidamente, vai até o fim. Esse vídeo tem que ser compartilhado por todos os WhatsApps do Brasil, come esse leite condensado!

O ator não parou de se deliciar em nenhum momento e assim que acabou com a latinha sua amada perguntou como ele se sentia após devorar o leite condensado. Neste momento, Fábio soltou um suspiro e respondeu de cara:

- Satisfeito!