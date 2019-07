Fátima Bernardes brinca com bebê e Túlio Gadêlha se derrete: A coisa mais fofinha

08/07/2019 | 12:11



Para começar a semana cheia de alegria, Túlio Gadêlha compartilhou com os seguidores nesta segunda-feira, dia 8, um momento superfofo de Fátima Bernardes. No Instagram, ele publicou um vídeo da namorada e apresentadora do Encontro, brincando com uma bebê durante uma festa junina que prestigiaram no fim de semana.

Bom dia, turma! Assista o vídeo desse bebê-pulante da sorte, provavelmente vai ser a coisa mais fofinha que você vai ver hoje. Ótima semana!, escreveu o político em seu perfil na rede social.

Fátima, que estava vestida de caipirinha assim como a bebê, não deixou de comentar na publicação:

Que perninha danada de forte. Não queria parar de pular por nada, escreveu ela sobre o momento com a criança.

No domingo, dia 7, Fátima havia compartilhado alguns momentos da festa que compareceu ao lado do namorado e também da filha, Beatriz. Na legenda da publicação, contou aos fãs que aproveitou a época de São João para comer muito, mas que agora irá voltar à rotina mais saudável.

O período junino chegou ao fim. Depois de muita canjica/mungunzá, curau/canjica, bolo de milho, pé de moleque, bolo de aipim/macaxeira, a semana vai começar com muita alface e saladinhas pela frente. Mas valeu muito a pena. Ano que vem tem mais.