Pai de Meghan Markle lamenta não ter ido ao batizado de Archie Harisson

08/07/2019 | 12:11



Thomas Markle, pai de Meghan Markle, se pronunciou sobre o batizado do neto, Archie Harrisson, que aconteceu no último sábado, dia 6, no Reino Unido. Em entrevista ao Daily Mail, o pai da duquesa de Sussex e esposa do príncipe Harry, revelou que gostaria de ter estado presente na ocasião especial para a família.

Me perguntaram se eu gostaria de ter ido à Grã-Bretanha para ver meu novo neto sendo batizado. Eu fui um coroinha aos 12 anos, um membro da igreja da Rainha aos 14 anos, e Archie é meu novo neto, é claro que eu teria gostado de estar lá para a bênção, desejando saúde e felicidade a Archie e seus pais, disse ele.

A mãe de Meghan Markle, Doria Ragland, foi a única da família da duques a comparecer no batizado. Doria, que é instrutora de ioga, também aparece no retrato oficial da família real britânica logo atrás da filha.

Essa não é a primeira vez que Thomas, de 77 anos de idade, perde um momento especial da vida da filha. Em meio às polêmicas que se envolveu, ele também não compareceu no casamento de Meghan com Harry, em maio de 2018. Ele também não conhece o genro, príncipe Harry. Recentemente, foi divulgado que Meghan teria proibido o pai de ver Archie, por ser uma pessoa oportunista.