Hailey Bieber se decalara para Justin um ano após o pedido de casamento: Meu coração é seu para sempre

08/07/2019 | 11:11



O amor está no ar! Hailey e Justin Bieber comemoraram um ano do pedido de casamento no último domingo, dia 7, e a modelo resolveu celebrar a data com um post em seu Instagram, declarando todo o seu amor pelo cantor. Ela publicou uma foto dos dois e escreveu um texto apaixonado para o cantor:

Um ano atrás eu disse sim para ser sua melhor amiga para a vida. Hoje, eu nunca te amei mais. A vida fica mais bonita todos os dias por causa de você, meu coração é seu para sempre. Parabéns pelo aprendizado e crescimento que tivemos juntos.

Justin pediu sua amada em casamento em julho de 2018. Segundo o Us Weekly, a proposta foi feita em um hotel nas Bahamas e apenas dois meses após o pedido, eles se casaram no civil em Nova York, nos Estados Unidos. Em setembro deste ano, o casal irá comemorar a sua primeira boda e ainda de acordo com o site estadunidense, os dois estão pensando em celebrar a união com a festa de casamento que não tiveram até agora. A fonte teria dito que eles vão escolher uma data próxima ao aniversário de casamento deles. Porém, a irmã de Hailey contou a publicação que os detalhes da cerimônia não estão sendo divulgados:

- Eles mudam de ideia toda hora, então em algum ponto eu só vou estar lá usando um vestido.