Marcos Mion posa dando selinho na filha e se declara: Minha obra-prima

08/07/2019 | 11:10



Que Marcos Mion é um paizão a gente já sabe, né? Mas o apresentador não deixa de surpreender a cada declaração que posta sobre os filhos no Instagram. Desta vez, ele publicou um clique dando um selinho em Donatella, sua filha do meio, e escreveu um textão que encantou seus seguidores.

Nunca deixe sua filha crescer com dúvidas. Nenhuma. Filhas passam os primeiros anos da vida em busca de aprovação do pai. O pai é a primeira figura de segurança, de caráter e respeito, além de claro, o primeiro grande amor de toda menina. A menina que passa a infância sem saber o que o pai sente sobre como ela é, sobre o que ela é capaz de fazer e, principalmente, o que ele espera pra ela no futuro, cresce em caos, disse ele.

Em seguida, se declarou para a garotinha: Te amo, filha! Tem coisas que eu faço que você só vai entender quando for mãe! Coisas que sei que vai lembrar de mim e do tanto que me dedico a você, minha obra-prima, escreveu ele em outro trecho da publicação.

Por fim, mostrou que é a favor da igualdade entre homens e mulheres: Que bom seria se todo homem tivesse uma filha. Não teríamos chegado nesse ponto de precisar lutar pela igualdade. Porque poucas coisas mudam um homem como uma filha, finalizou.

Os fãs do apresentador, claro, elogiaram a publicação: Muito lindo o que escreveu!, disse uma internauta. Que lindo! Você é um belo exemplo de pai, bonito de se ver!, escreveu outro.