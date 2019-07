Luana Piovani e Pedro Scooby brigam feio e surfista deixa a casa da ex em Portugal

08/07/2019 | 11:10



Desde que Pedro Scooby anunciou seu namoro com Anitta, Luana Piovani, ex-esposa do surfista, tem postado muitas indiretas. Morando em Portugal com os três filhos, Bem Liz e Dom, ela vez ou outra recebe o ex em sua casa. Porém, segundo informações do Extra, ambos estão tendo problemas com a convivência e tiveram novamente uma briga feia.

Dessa vez, de acordo com a publicação, ele se desentendeu novamente com a atriz e passou a criticar a maneira como ela cuida das crianças. E para completar a situação, Scooby deixou a casa da ex e foi passar uns dias com um amigo, que também mora em Lisboa, antes de acompanhar Anitta em uma turnê pela Europa, que começará em breve.

Lembrando que, recentemente, Luana postou vídeos com indiretas e, depois, explicou que estava irritada com o ex pelo fato de ele ter feito um vídeo no carro com os filhos, em que os pequenos aparecem sem o cinto de segurança.