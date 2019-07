08/07/2019 | 10:50



O corpo do cantor e compositor João Gilberto está sendo velado desde as 9 horas no saguão do Theatro Municipal, no Centro do Rio. O velório foi aberto ao público por volta das 10h, após um momento inicial restrito a parentes e amigos. Aos fãs é permitido passar pelo corpo, mas sem permanecer no local.

O criador da bossa nova morreu em casa, no Leblon, na zona sul do Rio, na tarde de sábado, dia 6, aos 88 anos. A causa da morte não foi divulgada. O enterro está marcado para as 16 horas, no cemitério Parque da Colina, em Niterói, cidade da região metropolitana do Rio.