Três anos para mudar

08/07/2019 | 10:36



São de extrema importância os estudos realizados pelo Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano). Eles jogam luzes sobre o futuro e permitem que os gestores públicos consigam antecipar problemas e, assim, comecem a desenvolver vacinas capazes de evitar o surgimento de doenças administrativas. É o caso do alerta que virou reportagem na edição de hoje deste Diário: se a situação econômica da indústria do Grande ABC não melhorar, em três anos o segmento de serviços, responsável pela maior parte da produção da riqueza regional, começará a demitir funcionários. Seria bem ruim.

Faz algum tempo que, salvo medidas pontuais, de baixíssimo impacto, a indústria, que é ainda a principal indutora da economia do Grande ABC, não recebe a atenção devida. Os reflexos do descaso são visíveis: redução na geração de impostos, demissões em massa, fechamento de unidades. Pouco se faz para remediar a situação. Basta ver que o governo do Estado, depois de chamar a responsabilidade para si, ainda não conseguiu anunciar o comprador da planta da Ford, em São Bernardo, de onde a companhia prometeu sair em novembro. O êxodo dos norte-americanos certamente vai deixar atrás de si rastro de desempregados e de falência de negócios-satélites, especialmente comércios – prova da correção do estudo da USCS.

Desenvolver políticas públicas capazes de recolocar a indústria no caminho do desenvolvimento é a lição de casa dos gestores municipais, estadual e federal – sim, eis um assunto que a administração do governador João Doria (PSDB) e do presidente Jair Bolsonaro (PSL) precisam se debruçar tão logo seja aprovada a necessária reforma da Previdência. O alerta está feito. Que ele movimente quem pode apresentar saídas para evitar que o Grande ABC entre no tenebroso círculo vicioso que, por enquanto, ainda é apenas uma possibilidade. Há três anos para se trabalhar. Mas o recomendável é que se comece imediatamente. Em economia, como mostra a história, deixar para depois pode ser fatal.