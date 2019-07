Primeiro trailer de live-action de Mulan é divulgado

08/07/2019 | 10:10



Saiu! No último domingo, dia 7, a Disney divulgou o primeiro trailer do live-action de Mulan, inspirado na animação de 1998. A atriz chinesa Liu Yifei, também conhecida como Crystal Liu, apareceu pela primeira vez em cena como a heroína e progonista do filme, que na versão original, se disfarça de homem para evitar que seu pai tenha que se juntar ao exército do país.

Yifei, de 30 anos de idade, é uma das atrizes mais populares na China. Ela já participou de inúmeras produções no país e também atuou em inglês nos filmes americanos como O Reino Proibido e O Imperador. De acordo com o The Hollywood Reporter, a Disney demorou cerca de um ano para encontrar a protagonista de Mulan, visitando os cinco continentes do mundo e avaliando quase mil candidatas, em busca de alguma atriz com conhecimento de artes marciais e que soubesse falar inglês.

O longa terá direção de Niki Caro e no elenco ainda estão nomes como Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee, Chum Ehelepola, Gong Li e Jet Li. No vídeo, que você confere abaixo, já é possível notar que o filme trará novidades e muitas mudanças! A ausência do dragão Mushu foi notada pelos fãs da animação, que criticaram o trailer por não fazer menção ao personagem. Por enquanto, não se sabe como o live-action irá retratar o icônico personagem, mas especula-se que na verdade ele seja interpretado como uma fênix e não como um dragão.