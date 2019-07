Hugo Bonemer surge irreconhecível e garante vaga na final do Show dos Famosos

08/07/2019 | 10:10



Hugo Bonemer roubou a cena no Show dos Famosos na noite do último domingo, dia 7, no Domingão do Faustão. O ator surpreendeu ao aparecer irreconhecível como o cantor havaiano Israel Kamakawiwo'ole. Para a performance, o ator, que cantou a música, Somewhere Over the Rainbow, estava com alguns quilos a mais e uma aparência completamente diferente. Para Faustão, ele revelou que a transformação demorou cerca de seis horas. Toda a dedicação não foi em vão, já que ele acabou conquistando uma vaga na final ao lado de Ludmilla e Diogo Nogueira.

- A gente não descobriu quem era. O seu nome não aparecia, a caracterização nota 10, aplausos, declarou Claudia Raia após a apresentação.

Mas apesar da boa caracterização, no ranking geral, Hugo acabou ficando terceiro lugar e Ludmilla, mais uma vez, seguiu na liderança. Nesta semana, a cantora surpreendeu com uma homenagem a Ed Motta e cantou a música Colombina. A beldade também arrasou na transformação e confessou:

- O mais difícil são as firulas do Ed Motta, disse ela.

Atrás de Lud na classificação, ficou Diogo Nogueira, que encerrou a semifinal do Grupo B com homenagem a Ray Charles. O sambista cantou os clássicos Unchain My Heart e Hit The Road Jack e foi elogiado pelos jurados:

- Muito impressionante. O personagem veio junto com você! Temos um plus porque você vocalmente se transforma, disse Miguel Falabella.

Danielle Winits se despediu da atração ao se apresentar como Claudia Leitte e cantando a música Amor Perfeito. Jurada da competição, Claudia Raia elogiou a performance de Winits:

- Meus parabéns! O número estava lindo, disse a atriz.

Por ter empatado com Solange Almeida, segunda colocada do grupo A, Hugo conquistou uma vaga extra na grande final, que ainda conta com Solange e Di Ferrero. E aí, quem será que vence essa temporada do quadro?