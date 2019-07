Gmail guarda histórico de tudo o que você comprou; veja como achá-lo

Bianca Bellucci



08/07/2019 | 09:34

Se você usa o Gmail para realizar compras online, saiba que o Google mantém um histórico dos comprovantes. Isso é, os e-mails enviados pelas lojas dizendo que a compra foi aprovada são compilados, montando um perfil do usuário.

Mas não precisa entrar em pânico. De acordo com a CNBC, a ideia do Google não é invadir a privacidade e usar essas informações para vender anúncios, mas ajudá-lo a visualizar e acompanhar facilmente suas compras, reservas e assinaturas em um só lugar.

Para descobrir o que o Gmail sabe sobre suas compras, acompanhe o procedimento a seguir.

1. Abra sua conta do Gmail no navegador. Depois, vá até o canto direito, clique em seu avatar e, em seguida, em “Conta do Google”.

2. Acesse “Pagamentos e assinaturas”.

3. No item “Compras”, dê um toque em “Gerenciar compras”.

4. Pronto! O Google retornará o histórico de compras do e-mail, mostrando todos os comprovantes que já passaram pela caixa de entrada.

