Airbnb lança ‘Experiências’ com refugiados e imigrantes

08/07/2019 | 09:34

Vinte refugiados e imigrantes são os mais novos anfitriões de Experiências no Airbnb na cidade de São Paulo. A iniciativa surgiu do Projeto Raízes na Cidade, criado em parceria com a organização social Migraflix, que visa conectar este público à sociedade brasileira por meio do empreendedorismo. São atividades culturais que vão de um legítimo jantar Sírio servido na casa de uma refugiada do país, a uma apresentação de músicas de trabalhadores venezuelanos, passando por uma aula de dança e turbantes africanos ministrada por uma ex-miss congolesa.

Dentre as vinte Experiências, de anfitriões vindos de nove países diferentes (África do Sul, Bolívia, Colômbia, Guiana Inglesa, Haiti, México, República Democrática do Congo, Síria e Venezuela), estão opções de atividades de música, artesanato, gastronomia e cultura extremamente legítimas. Elas levam o participante a uma verdadeira viagem sem sair da capital paulista e funcionam como uma alternativa de lazer tanto para quem mora, quanto quem visita a cidade.

Onde estão as experiências?

Localizadas em diferentes regiões da capital paulista, é possível reservar uma degustação de doces venezuelanos no bairro da Pompéia, colocar a mão na massa e fazer o pão folha típico da Síria na Vila Gumercindo, ou ouvir música haitiana de uma banda na Liberdade, por exemplo. As Experiências de Impacto Social em parceria com o Migraflix trazem opções de todos os gostos e aptidões, de refeições completas onde a pessoa que reserva é convidada a degustar um verdadeiro banquete, até aulas e oficinas onde é possível aprender passos de dança Zulu africana, fazer instrumentos de sopro de bambu ou costurar sua própria boneca de pano africana. Todos acompanhados de histórias de vida legítimas de quem deixou seu país para tentar vida nova no Brasil.

Inseridas como Experiências de Impacto Social na plataforma, todas elas têm renda 100% revertida à ONG participante, e estão disponíveis para reserva tanto no app, quanto pelo site. Os valores variam de R$ 40 a R$ 130 por pessoa. Conheça mais detalhes das 20 experiências de impacto social disponíveis no Aibnb clicando AQUI.

