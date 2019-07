Barty cai nas oitavas em Wimbledon e pode perder liderança do ranking

08/07/2019 | 09:21



Em seu primeiro torneio como número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty se despediu de Wimbledon de forma precoce, nesta segunda-feira. A cabeça de chave número 1 foi surpreendida pela norte-americana Alison Riske ao levar uma virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, em 1h37min.

Campeã de Roland Garros, em sua primeira conquista de Grand Slam na carreira, Barty ascendeu ao topo do ranking ao faturar o título também em Birmingham, em sua preparação para a grama londrina. Em Wimbledon, portanto, entrava numa competição pela primeira vez como líder do ranking da WTA.

A derrota nas oitavas, contudo, poderá tirá-la do posto ao fim do torneio. E isso porque a checa Karolina Pliskova, atual número três do mundo, começou a competição com pouco mais de 400 pontos de diferença e vem ganhando embalo para manter a condição de ser uma das favoritas ao título.

O revés, nesta segunda, acabou com uma sequência de 15 vitórias consecutivas da australiana. Apesar da queda no início da segunda semana, Barty obteve seu melhor resultado na grama britânica. Antes, sua melhor campanha havia sido a terceira rodada, no ano passado.

Riske, por sua vez, alcançou as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. A tenista de 29 anos, 55ª do ranking, tinha como melhor resultado num torneio deste nível a fase de oitavas de final do US Open, em 2013. Nas quartas em Wimbledon, ela vai enfrentar a vencedora do duelo entre a norte-americana Serena Williams e a espanhola Carla Suárez Navarro.

Em outro resultado no início desta segunda-feira, conhecida como "Manic Monday" por contar com todos os jogos das oitavas de final de simples (masculino e feminino), a ucraniana Elina Svitolina confirmou o favoritismo e despachou a croata Petra Martic, 24ª cabeça de chave, por 6/4 e 6/2. A próxima adversária da oitava pré-classificada sairá do confronto checo entre Karolina Pliskova e Karolina Muchova.

Já a chinesa Shuai Zhang avançou às quartas de final ao superar a ucraniana Dayana Yastremska por 6/4, 1/6 e 6/2. Agora ela aguarda pelo duelo entre a romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo, e a adolescente norte-americana Cori Gauff, de apenas 15 anos.