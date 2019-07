Mitsotakis toma posse como novo premiê da Grécia

08/07/2019 | 07:40



Líder do partido conservador Nova Democracia, Kyriakos Mitsotakis tomou posse nesta segunda-feira como novo primeiro-ministro da Grécia, um dia após uma vitória expressiva de sua sigla nas eleições gerais. Com isso, deixou o poder o esquerdista Alexis Tsipras, que liderou o país durante os turbulentos anos finais dos pacotes de ajuda internacional.

Mitsotakis, de 51 anos, chegou à mansão presidencial para a posse acompanhado da mulher e de seus três filhos. Ele deve nomear seu gabinete ainda hoje. O Nova Democracia conseguiu 39,8% dos votos, o que deve lhe dar 158 das 300 cadeiras no Parlamento, uma maioria confortável. O Syriza, de Tsipras, obteve 31,5%. O Aurora Dourada, de extrema-direita, não conseguiu superar a barreira de 3% para entrar no Parlamento.

O novo premiê terá de se ser rápido para lidar com uma série de problemas que afetam a economia local. Os ministros de Finanças da Europa se reúnem em Bruxelas nesta segunda-feira e discutirão o caso da Grécia, que ainda tem metas fiscais estritas a cumprir, mesmo que não precise mais dos pacotes de ajuda financeira. A dívida grega é equivalente a 181% do Produto Interno Bruto (PIB) e a Grécia tem um compromisso de continuar a produzir grandes superávits primários, de mais de 3% do PIB nos próximos anos.

Mitsotakis disse no domingo que pretende cumprir sua promessa de campanha de reduzir impostos, atrair investimentos e diminuir a burocracia para facilitar os negócios. Mas a cautela ainda existia na Bolsa de Atenas, que recuava 1,4% por volta das 7h30 (de Brasília), com investidores realizando lucros gerados durante um rali recente que foi em grande medida baseado nas expectativas de vitória de Mitsotakis. Fonte: Associated Press.