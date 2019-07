México bate Estados Unidos em Chicago e fatura o seu oitavo título da Copa Ouro

08/07/2019 | 00:22



Atuando na casa do rival, no estádio Soldier Field, em Chicago, o México venceu os Estados Unidos por 1 a 0, no final da noite deste domingo, e conquistou o seu oitavo título da Copa Ouro, o principal torneio de futebol entre seleções das nações da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Maior campeã da história desta competição, a seleção mexicana também ergueu o troféu do evento anteriormente em 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011 e 2015. Já os norte-americanos, que tinham a chance de se igualar o número de taças do histórico rival no continente, não conseguiram aproveitar o fator campo para repetir o feito que obteve anteriormente nos anos de 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 e 2017.

O único gol do duelo deste domingo em Chicago foi marcado por Jonathan dos Santos, aos 28 minutos do segundo tempo. Depois de receber um passe vindo da direita, o atacante Raul Jimenez recebeu na grande área e rolou de calcanhar para o meio-campista acertar belo chute no canto direito alto do goleiro Zack Steffen.

Essa foi a sexta decisão entre os dois países na Copa Ouro e a quinta vez que a seleção mexicana levou a melhor sobre os norte-americanos - as outras foram nas edições de 1993, 1998, 2009 e 2011. Os Estados Unidos só conseguiram superar o adversário na final que ocorreu em 2007.

A seleção norte-americana também defendia a condição de atual campeã da Copa Ouro, depois de ter superado a Jamaica por 2 a 1 na decisão de 2017, também em solo norte-americano. Esta edição de 2019 do torneio continental foi realizada em três sedes: Estados Unidos, Jamaica e Costa Rica. Haiti e os jamaicanos, eliminados nas semifinais, dividiram a terceira posição da competição, pois não houve disputa de terceiro lugar.