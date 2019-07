Garota baleada pelo pai em Mauá segue em estado grave

da Redação



08/07/2019 | 07:00



Segue em estado grave, na UTI pediátrica do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, a menina Maria Eduarda de Lima Castilho, 5 anos, baleada na cabeça na última semana, pelo próprio pai, Alexandre Vieira de Castilho, 41, que se matou na sequência.

Segundo os familiares, essa semana, Maria Eduarda passará pelo exame de tomografia, para saber o estado atual do cérebro. As demais medicações, correspondentes aos outros órgãos da criança, já foram suspensas pelos médicos, pois o organismo já está funcionando normalmente.

Uma campanha está sendo feita pelos familiares e amigos que pedem doação de sangue em nome da criança no Hemocentro do hospital em que está internada.

Ainda de acordo com relatos da família, Alexandre estava junto com a mãe da criança, Ana Paula Lima da Silva, 34, há 15 anos, mas há um mês a mulher pediu a separação. No dia do crime, Alexandre tentou assassinar Ana Paula, que foi baleada de raspão no braço e passou por procedimentos cirúrgicos.