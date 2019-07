Santo André vence Ponte dentro de casa

da Redação



Os dois grandes desafios do Santo André – ganhar da Ponte Preta e driblar a péssima condição do gramado do Estádio Bruno Daniel – foram concluídos com sucesso ontem pela manhã. O time da casa derrotou os visitantes de Campinas pelo tranquilo placar de 2 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada da Copa Paulista. O resultado positivo leva o Ramalhão aos sete pontos, no segundo lugar na tabela. A Macaca é a lanterna, com um.

Os dois gols do jogo saíram ainda na etapa inicial. O primeiro, aos quatro minutos, foi resultado de uma cabeçada certeira do zagueiro Diego Santos após cobrança de escanteio. O segundo, aos 30, surgiu após pênalti cobrado pelo atacante Victor Sapo. Na etapa final quem brilhou foi o goleiro Luís Augusto, que estava inspirado e frustrou as tentativas de gol dos adversários.

Apesar do placar favorável, o técnico do Santo André, José Carlos Palhavam. comentou que achou o jogo difícil, equilibrado, mas considera decisiva a pressão que os jogadores fizeram logo no início. “Apesar da Ponte Preta vir com tudo no segundo tempo, conseguimos controlar com os 2 a 0 já no placar. O importante era não ter tomado gol. Foi uma boa vitória, deu confiança para equipe que está em transição, perdemos 22 jogadores”, explicou, lembrando do time campeão da Série A-2.

O próximo compromisso do Santo André e contra o São Caetano. O confronto será sábado, às 15h, no Anacleto Campanella. Já a Ponte Preta pega o EC São Bernardo, em Campinas, no domingo, às 10h.