Brasil supera o Peru por 3 a 1 e leva Copa América

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/07/2019 | 07:00



Após 12 anos sem levantar a taça da Copa América, o Brasil levou o nono título da competição ontem, com vitória sobre o Peru, por 3 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida foi acompanhada de perto por Neymar, que não participou da competição após lesão, e pelo presidente Jair Bolsonaro. Considerada favorita, a Seleção liderou quase toda a partida, mas também passou por apuros no embate e teve de segurar o placar no segundo tempo após expulsão duvidosa de Gabriel Jesus.

Embora distante de um clássico sul-americano, a partida reservou bons momentos de acirramento, com direito a gol de pênalti para cada lado. Apesar de o Peru ter chegado mais longe do que os brasileiros na última edição da Copa América, em 2015 – ficou em terceiro – com a derrota, o time amplia para, pelo menos, 45 anos sem vencer o campeonato (o último foi em 1975).

A equipe de Ricardo Gareca se sobressaiu nos primeiros momentos da partida e ameaçou abrir o placar logo nos dois primeiros minutos, em cobrança de falta de Christian Cueva de fora da área. Com um time fechado, os peruanos seguiram pressionando e dificultando o ataque da equipe de Tite.

Mas as dificuldades não duraram muito tempo e, aos 15 minutos, Everton Cebolinha fez o primeiro gol para a Seleção, do meio da área, após cruzamento de Gabriel Jesus. À frente na disputa, o Brasil começou a criar mais oportunidades e passou a chegar mais vezes perto da área peruana.

Aos 40 minutos, pênalti marcado para o adversário após toque na bola de Thiago Silva deixou tudo igual depois que Guerrero converteu, acertando o lado direito do gol. O susto, porém, durou só quatro minutos. Após assistência de Arthur, Gabriel Jesus finalizou com o pé direito no canto esquerdo do gol e recuperou a vantagem: 2 a 1 para os donos da casa.

Na segunda etapa, o Brasil retornou com a mesma garra e voltou a ameaçar os peruanos. Porém, viu o time de Gareca pressionar e tentar o empate a todo custo. Aos 25, uma entrada perigosa de Gabriel Jesus rendeu um segundo cartão amarelo e, em seguida, expulsão. Com o rival com um jogador a menos, o Peru apertou ainda mais. Edison Flores tentou finalizar, aos 29, mas a bola foi para o canto direito do gol.

Apesar de um Brasil mais acuado nos últimos minutos, um pênalti controverso a favor da Seleção, aos 45 minutos, convertido por Richarlison, garantiu a festa verde e amarela.

Artilheiro e melhor do jogo, ‘Cebolinha’ protagoniza vitória brasileira em casa

O atacante Everton Cebolinha, 23 anos, saiu ontem do Maracanã, na final da Copa América, como artilheiro da competição, com três gols marcados – mesmo número do peruano Paolo Guerrero. Além disso, o jogador do Grêmio foi o responsável por abrir o placar e foi quem sofreu o pênalti que cravou a vitória da Seleção, por 3 a 1. Não à toa, Cebolinha foi eleito o melhor da partida entre Brasil e Peru.

Ao fim do jogo, o atacante comemorou o fato de ter balançado a rede em três ocasiões, mas reconheceu dificuldades. “Só tenho a agradecer a Deus por esse momento e à minha família. No último jogo (contra a Argentina, no dia 2) eu fiquei meio apagado e chateado com a minha própria atuação, mas hoje (ontem) coloquei na minha cabeça que tinha de dar o meu melhor, mesmo se não fizesse gol”, disse Cebolinha, que ainda brincou com o fato de dividir o papel de artilheiro. “Torci para ele (Guerrero) perder o pênalti. Mas estou muito feliz por ter feito três gols na competição”, finalizou.