Velhas notícias, registros históricos

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



08/07/2019 | 07:00



Folhear coleções de jornais antigos traz sempre boas surpresas. Os casos de hoje são exemplares.

AVIAÇÃO

Há 60 anos, era inaugurada a ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro, num acordo entre as empresas Vasp, Cruzeiro do Sul e Varig.

Inaugurada em 6 de julho de 1959, a ponte aérea propunha 60 vôos diários com saídas simultâneas de meia em meia hora. As empresas mantinham as tarifas anteriores, mas aguardavam a aprovação de um novo preço: 900 cruzeiros.

A notícia veio recheada de anúncios publicitários, numa ação de marketing que nem esse nome tinha ainda.

MEMÓRIA

Há 30 anos, edição de 6 de julho de 1989, o Diário focalizava os 30 anos da ponte aérea:

São 14 aviões Electra e cinco Boeings 737-300, partindo de meia em meia hora do Aeroporto de Congonhas.

A ponte aérea é o meio mais utilizado por empresários e executivos do Grande ABC que têm negócios no Rio.

HISTÓRIA

Há 100 anos, o Correio Paulistano focalizava o primeiro documento a registrar um projeto de monumento pensado para lembrar a Independência do Brasil, datado de 1829. A reportagem é assinada por Lellis Vieira e foi publicada em 8 de julho de 1919.

Aproximava-se o primeiro centenário da Independência (1822-1922). São Paulo projetava construir um monumento no Ipiranga e o governo do Estado recebia dois documentos oferecidos pela Câmara dos Deputados:

1 - Planta de 1829 de um monumento dedicado à data;

2 - Ofício detalhando o projeto.

Do projeto do século XIX, chegou a haver o lançamento da primeira pedra, que foi localizada em 1872 e recolocada em 1875.

Um monumento, dentro do Parque da Independência, no Ipiranga, seria apenas inaugurado em 7 de setembro de 1922, mas concluído em 1926: um conjunto em granito e bronze que leva a assinatura do italiano Ettore Ximenes.

Uma cripta no interior do monumento foi construída para abrigar os restos mortais de Dom Pedro I e de suas duas esposas, as imperatrizes D. Leopoldina de Habsburgo e D. Amélia de Leuchtenberg.

INSCRIÇÃO

Da planta de 1829, sobre a porta, situada no alto da escadaria, o registro histórico: “Independência do Brasil, declarada por S.M.I. neste lugar no dia 7 de setembro de 1822".

Diário há 30 anos