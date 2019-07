Argélia e Madagáscar avançam às quartas de final da Copa Africana de Nações

07/07/2019 | 19:30



Em dois jogos disputados neste domingo no Egito, as seleções de Argélia e Madagáscar garantiram classificação às quartas de final da Copa Africana de Nações. No primeiro duelo do dia, em Alexandria, a surpreendente Madagáscar empatou por 2 a 2 com a República Democrática do Congo no tempo normal, por 0 a 0 na prorrogação e depois avançou nas cobranças de pênaltis. Já os argelinos foram à próxima fase da competição continental ao bater Guiné por 3 a 0, no Cairo.

Nos primeiros 90 minutos do duelo realizado em Alexandria, Madagáscar saiu na frente com um gol de Ibrahim Amada e Cedric Bakambu empatou para os congoleses ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Faneva Andriatsima voltou a colocar Madagáscar em vantagem, mas Chancel Mbemba empatou no finalzinho para levar o confronto ao período extra.

Após igualdade sem gols na prorrogação, a seleção classificada às quartas de final

superou o Congo por 4 a 2 na disputa por pênaltis. E Madagáscar já havia sido a sensação da fase de grupos desta Copa Africana, na qual terminou como líder de sua chave, com sete pontos, e conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre a tradicional Nigéria.

Já a Argélia conquistou a sua classificação com muito mais tranquilidade. Atuando no Cairo, a equipe argelina abriu o placar sobre Guiné com um gol de Mohamed Youcef Belaili no primeiro tempo e depois garantiu o 3 a 0 com bolas na rede de Riyad Mahrez e Adam Ounas na etapa final. Eliminada, a seleção de Guiné atuou sem Naby Keita, do Liverpool, que está lesionado.

Com a classificação obtida neste domingo, Madagáscar se credenciou para enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Gana e Tunísia, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), no complemento das oitavas de final. Os próximos rivais dos argelinos sairão do confronto entre Costa de Marfim e Mali, que também se enfrentam nesta segunda, às 13 horas.