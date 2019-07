Moradores de Santo André pedem radar para evitar acidentes

Flavia Fernandes

Do Diário do Grande ABC



08/07/2019 | 07:00



Moradores da Rua Boa Vista, no Camilópolis, em Santo André, reclamam da alta velocidade com que os carros transitam pelo local. A via residencial, com quase 800 metros, não apresenta sinalização de limite de velocidade, nem lombofaixa ou radar.

“Como o asfalto é bom e não tem buracos, o pessoal aproveita para correr”, explica um dos moradores da rua, o professor Cleber Rossino, 38 anos. Segundo ele, os carros transitam com velocidade de 80 km/h até 100 km/h no local. De acordo com o Detran (Departamento de Trânsito), no Brasil, o limite de velocidade para os automóveis nas vias locais, como é o caso da Rua Boa Vista, é de 30 km/h.

O mecânico Ednilson Lanza, 40, tem uma oficina na altura do número 400 da Rua Boa Vista. Ele revela medo de que os filhos de 10 e 11 anos fiquem na calçada do estabelecimento, já que presenciou recentemente carro em alta velocidade quase colidir com van escolar que vinha no sentido oposto.

Essa não foi a primeira vez que o risco de acidentes foi observado pelo morador. Há aproximadamente dois anos, houve queda de árvore na via e Lanza colocou fogo no vegetal para chamar a atenção dos motoristas. Neste dia, de acordo com ele, acidente quase ocorreu. “Um carro veio com tudo e quase ‘pegou’ casal de idosos na calçada.”

Lanza diz alertar as pessoas que transitam a pé pelo local para terem cuidado. “A Chácara Pignatari é próxima e muitas pessoas fazem caminhada por aqui. Sempre falo para não ficarem perto da beirada da calçada”, conta o mecânico. Ele explica que a reivindicação dos moradores é que haja a construção de uma lombofaixa. “Já obrigaria os motoristas a reduzirem a velocidade.”

Os moradores revelam que havia lombada no local, porém foi retirada há cerca de cinco anos. Pedidos de uma nova lombofaixa já foram feitos aos vereadores do bairro, mas nada foi resolvido até o momento.

Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Santo André informou que o local não atende aos requisitos mínimos e normas técnicas exigidos pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para implementação da travessia elevada.

Ainda de acordo com a Prefeitura andreense, em 2016 foram registrados três acidentes por desrespeito à sinalização ou colisão na Rua Boa Vista. Em 2017, houve duas ocorrências e, no ano passado, uma. Não foram registrados acidentes desde janeiro deste ano.