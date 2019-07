Creches de quatro cidades atendem alunos nas férias

Natália Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



08/07/2019 | 07:00



No período do recesso escolar de julho, quatro das sete prefeituras da região manterão o atendimento nas creches. Conforme o calendário letivo dos municípios, neste mês, as aulas são suspensas durante 15 dias em toda a educação básica, no entanto, para beneficiar aqueles pais que trabalham e garantir que as crianças tenham atividades, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra projetam receber, juntas, cerca de 7.798 estudantes neste período.

Em Diadema, durante o mês de julho, o atendimento é mantido nas unidades escolares de período integral. Segundo a Prefeitura, os professores têm um período de recesso – entre 1º a 16 ou de 17 a 31 de julho – e os pais podem optar por deixar as crianças de férias ou enviá-las para as aulas. A administração ressalta que “é de extrema importância a convivência com a família”, embora ofereça o serviço. Já os colégios municipais que atendem pré-escola (crianças de 4 e 5 anos) estarão em recesso entre os dias 10 e 24 de julho.

Ainda em Diadema, para suprir o período de recesso letivo, são ofertadas atividades pelos parceiros da Secretaria de Educação, como Circo Escola, Matéria Rima e Acer (Associação de Apoio à Criança em Risco). Neste caso, a procura e matrícula nas oficinas são de responsabilidade dos pais e responsáveis.

Mauá informou que atenderá 1.074 crianças da modalidade de creche durante o recesso de julho neste ano. De acordo com a Prefeitura, as unidades seguem a rotina normal de aulas, mas com “maior ênfase em dinâmicas lúdicas e atividades recreativas” no período. Para garantir o atendimento, são necessários 500 funcionários entre professores, profissionais de apoio e gestores escolares, cujas atuações já estão previstas no calendário anual do município e, por isso, não demandam custo extra aos cofres públicos.

A Prefeitura de Ribeirão Pires destacou que as 18 escolas de educação infantil que atendem crianças com idade entre zero e 3 anos funcionarão normalmente durante o mês de julho. As outras 15 unidades escolares – destinadas a estudantes da pré-escola e ensino fundamental – terão período de férias entre os dias 15 a 26 de julho.

Já em Rio Grande da Serra o atendimento nas creches segue normalmente, com total de 830 alunos beneficiados. Todos os 120 funcionários do setor permanecem no serviço para o atendimento, de acordo com a administração. Neste período, a Secretaria de Educação e Cultura informou que oferece atividades diferenciadas aos estudantes, como filmes gratuitos no Teatro Municipal em todas as quartas-feiras e, no dia 27, a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Rachel Silveira Monteiro, no Centro, realizará evento de férias para resgatar as brincadeiras infantis no Projeto Dia da Imaginação.

As prefeituras de Santo André e São Bernardo não oferecem atividades no período de recesso escolar, bem como a de São Caetano, onde o período de descanso começa no dia 15. Na cidade, entre os dias 10, 11 e 12, a Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Dom Benedito Paulo Alves de Souza promoverá oficina de skate para seus alunos.