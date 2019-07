Em negociação, servidores não descartam paralisação

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



08/07/2019 | 07:00



Em negociação de reajuste salarial com a Prefeitura de Diadema, administrada por Lauro Michels (PV), os servidores municipais, o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) alega que aguardará até a próxima mesa de negociações, no dia 22, antes de tomar decisões relacionadas ao funcionalismo. A categoria não descarta paralisação geral, por exemplo.

Em assembleia realizada no dia 27, os funcionários aceitaram proposta do Executivo que prevê antecipação da primeira parcela do 13º salário, com previsão de pagamento para o dia 28 de junho e de reajuste de 3,94% nos vale refeição e alimentação, além de 10% no subsídio do convênio médico, a partir de julho.

“A negociação continuará aberta até dia 22 de julho. Nenhum aumento que pedimos impacta na Lei de Responsabilidade Fiscal. Toda categoria está mobilizada caso precisemos paralisar as atividades”, disse o líder do sindicato, José Aparecido da Silva, o Neno. A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) citada pelo dirigente impede que a Prefeitura invista mais do que 54% da receita corrente líquida com a folha de pagamento. A proximidade desse índice tem sido a justificativa do governo para segurar o aumento.

Apesar dos reajustes que já forma cedidos pelo Executivo, a categoria tem pedido acréscimo de 7% no salário, o que ainda não foi passado pelo Executivo.

Desde março, quando se dá a data-base do funcionalismo de Diadema, categoria e Executivo irão se encontrar pela terceira vez para negocias as demandas dos funcionário da Prefeitura. “A categoria também conseguiu reposição da greve geral que ocorreu no dia 14 de maio. Só está faltando mesmo os 7% que estamos pedindo no salário. Não vamos abrir mão de nada abaixo do valor da inflação”, alegou Neno.

Em 2017, os servidores ficaram sem reajuste. A campanha salarial ficou em segundo plano porque, na época, o Sindema mobilizou a categoria para barrar a aprovação do projeto do governo Lauro em modificar o estatuto dos servidores que restringia o acesso a direitos históricos da categoria. A medida foi arquivada.

Por meio de nota, a Prefeitura de Diadema alegou que as negociações estão em aberto e que aguardará próximo encontro com a categoria.