Marido de Carlinhos Maia é 'convidado a se retirar' de parque da Disney

07/07/2019 | 17:14



Carlinhos Maia e Lucas Guimarães estão passando uns dias nos Estados Unidos e se divertindo nos parques da Disney, em Orlando.

Na sexta-feira, 5, o marido do digital influencer usou o stories do Instagram para desabafar sobre um episódio inusitado. Lucas teria sido "convidado a se retirar" por um funcionário de um dos parques por causa da bermuda que usava. A informação é do site do colunista Hugo Gloss.

A roupa tem a estampa de várias mãos mostrando o dedo do meio. "Eu não perco meu tempo vendo o que os outros deixam ou não deixam de vestir. Foram algumas pessoas do parque ou só uma pessoa chata mesmo, que não tem o que fazer, que foi dizer que a minha bermuda era ofensiva para ela", desabafou em vídeo nas redes sociais.

Lucas Guimarães disse que não reparou na estampa porque a bermuda não era dele. "Eu fiquei arrasado, gelei na hora que ele (funcionário) veio falar comigo. Eu fiquei sem entender", afirmou.

De acordo com ele, o funcionário deu a opção para trocar de roupa ou sair do parque. O marido de Carlinhos Maia, então, disse que já estava de saída do local.

Apesar do incidente, Lucas publicou uma foto ao lado de Ariel, a Pequena Sereia, com a mesma bermuda. "Eu não vou mudar porque esse é meu jeito, porém entendo que regras foram feitas para serem respeitadas. Agora venham me dar um abraço vocês, que eu vou adorar", escreveu.