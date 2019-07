Lexa faz desabafo e conta que já foi expulsa de restaurante por cantar funk

07/07/2019 | 17:11



Para chegar onde chegou, Lexa teve que passar por muitas situações difíceis e outras um tanto quanto delicadas. Recentemente, a cantora compartilhou com seus fãs e seguidores do Instagram um momento muito constrangedor que teve que passar na sua carreira.

Infelizmente, a artista conheceu de perto o preconceito contra o gênero musical que trabalha e contou em um vídeo que viveu uma situação desagradável dessa em um estabelecimento e precisou ser defendida por Mc Sapão.

Uma vez fui expulsa de um restaurante. O cara falou: esse é um ambiente familiar, podem ir embora. E detalhe, eu entrei no restaurante, peguei o preto e ele veio direto em mim porque me reconheceu e pediu para eu me retirar. O Sapão veio me defender. São coisas da vida, as pessoas acham que isso não acontece com a gente. Não estou contando para ficaram com pena de mim, só estou dividindo para mostrar como há pessoas preconceituosas.

O preconceito nunca vai levar um ser-humano a lugar algum, né?