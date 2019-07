Após rumores de romance, Camila Cabello elogia Shawn Mendes: Você não poderia ser mais incrível

07/07/2019 | 17:10



Será que tem casal novo vindo por aí? As especulações sobre o suposto romance entre Camila Cabello e Shawn Mendes não param! Os boatos surgiram quando os dois cantores foram vistos de mãos dadas, mas o assunto se intensificou quando, segundo a People, a diva foi conferir um show do galã na última sexta-feira, dia 5, e postou Stories elogiando o astro.

Ela publicou um vídeo e escreveu:

Shawn, você não poderia ser mais incrível. Uau!

A voz de Havana fez outro vídeo em que marcou o cantor e disse que ele é surreal. Parece que alguém está bem encantada, não é mesmo?

Os boatos que os dois seriam um casal começou em 2015, quando eles lançaram juntos a música I Know What You Did Last Summer. Porém, nos últimos tempos essa história ficou mais comentada com o lançamento de um clipe sensual da mais nova parceria dos dois, Señorita. No qual eles interpretam um casal passando uma noite romântica juntos.

Será que esse suposto affair vai para frente? Camila se tornou conhecida ao integrar a girl band Fifith Harmony, que ela acabou saindo para seguir carreira solo.