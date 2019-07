Polícia prende suspeito por furto de veículo em São Caetano

da Redação



07/07/2019 | 16:31



A Polícia Militar prendeu neste sábado (6), suspeito de furtar um veículo Audi A3, de cor azul, que estava estacionado no centro de compras ParkShopping São Caetano, no bairro Cerâmica. Segundo a polícia, eles foram acionados pelo dono do veículo, que relatou o furto no período em que fazia compras no estabelecimento comercial. Em seguida, um patrulhamento foi feito no local, mas não encontraram o carro. Um suspeito, que carregava uma sacola, foi visto pela região e quando percebeu a presença dos policiais, disparou em fuga, mas foi preso em seguida. Com o indivíduo estava uma sacola com um tênis e o cartão da vítima, localizado na lata do lixo ainda dentro do shopping.

Segundo informações iniciais, as vítimas reconheceram o rapaz que foi levado para a delegacia sede da cidade, local em que continua preso.