Khloé Kardashian compartilha vídeo de True em carro infantil e é super julgada na web

07/07/2019 | 16:11



Khloé Kardashian resolveu compartilhar com seus fãs e seguidores no último sábado, dia 6, um vídeo em que mostra sua filha, True, brincando em um mini Bentley infantil. A garotinha aparece toda feliz com o brinquedo rosa e todo brilhante - uma verdadeira miniatura de um Bentley.

Na legenda da publicação, Khloé definitivamente se derrete pela garotinha, mas o que a empresária não esperava era a quantidade de comentários julgando como e com o que ela gasta o seu próprio dinheiro.

Ótimo, outra Kardashian em um Bentley. Vocês são tão alheias a como seus gastos excessivos parecem para o mundo exterior. Eu realmente amei a história de sua família e agora não posso ver como você gasta todo esse dinheiro em materialismos sem valor. É tão triste!

Um outro seguidor também comentou e criticou sobre o fato do chão do mini carro luxuoso ser todo com muita pele por dentro. O que é considerado supérfluo para uns, podem não ser para outros, né?