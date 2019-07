Luciano Huck e Angélica viajam com o filhos para Fátima, em Portugal: Dia de agradecer

07/07/2019 | 16:11



Recentemente a família de Angélica e Luciano Huck passou por um momento difícil. Benício, filho do meio do casal, de 11 anos de idade, sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard. O garoto se recuperou e o casal de apresentadores já deu até mesmo uma missa para comemorar o ocorrido. Agora, a família toda foi até Fátima, destino de viagens famoso em Portugal, para agradecer.

Huck postou uma foto tirada na frente do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e escreveu um texto reflexivo. O apresentador falou sobre o papel da religião na vida das pessoas, que para ele independente de qual seja o rito, serve para guiar as pessoas em momentos difíceis e dar forças. Ele também revelou que Angélica é uma cristã devota e falou sobre como é levar sua família em uma viagem religiosa:

Dia de agradecer...Trouxemos as maiores riquezas que a vida nos deu. Quando abraçados, cabemos todos num único metro quadrado. E ele é mais valioso do mundo.

Após o post do marido, Angélica também compartilhou a mesma foto com seus seguidores e escreveu:

Com o coração cheio de amor e gratidão. Por todas as mães e todas as famílias! Minha fé e orações.

Além da foto, a loira também publicou uma selfie com Benício em seu Stories agradecendo pelo fato de que seu filho se recuperou do acidente.