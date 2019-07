Indonésia emite alerta de tsunami após forte terremoto de 6,9 graus

07/07/2019 | 16:01



Autoridades da Indonésia emitiram um alerta de tsunami após um forte terremoto neste domingo no mar de Moluca entre as províncias de Sulawesi do Norte e no arquipélago de Molucas. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o epicentro do sismo de magnitude de 6,9 graus foi a 185 quilômetros ao sudeste de Manado, a uma profundidade de 24 quilômetros.

Um gráfico postado pela Agência de Geofísica da Indonésia em sua conta no Twitter prevê ondas de meio metro (1,6 pés) nas províncias de Sulawesi do Norte e Ilhas Molucas. Ainda não há informações sobre danos ou vítimas.

O tremor causou pânico na cidade de Ternate, em Molucas, onde as pessoas correram para pontos mais altos.

A Indonésia, um imenso arquipélago de 260 milhões de pessoas, é atingido com frequência por terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis porque esta localizada no "Círculo de Fogo", uma área formada por uma série de arcos vulcânicos e falhas geológicas na bacia do Pacífico. Fonte: Associated Press.