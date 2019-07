Homem é encontrado morto no Parque Novo Oratório em Santo André

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



07/07/2019 | 15:48



Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, por volta das 11h30, na Rua Almada, Parque Novo Oratório, em Santo André. Ele estava debaixo de uma marquise de um posto de saúde. Segundo a Polícia Militar, o motivo mais provável do óbito foi abuso de substâncias entorpecentes. Ao menos em um primeiro momento, conforme informações da perícia científica, o homem não teria morrido devido às baixas temperaturas. Por meio de nota, a Prefeitura de Santo André disse que as causas do óbito, bem como a identificação da pessoa, "serão repassadas pelas autoridades competentes".

Os policiais informaram que diversos pinos utilizados para guardar drogas foram encontrados junto ao corpo do homem e ele tinha sangue na boca, o que indica provável overdose. Não havia marca de ferimentos, tiros ou qualquer indício de violência. Segundo os moradores da Rua Almada, o rapaz estava alojado debaixo da marquise de uma UBS há uma semana e recolhia material reciclável.

No local havia um colchão e diversos cobertores. A vizinhança afirmou que o homem era tranquilo e que aparentava estar bem até à noite de ontem. “Ele só me pedia um pouco de comida e nada mais. Nunca deu problema para a vizinhança”, disse Zenaide Emiliano, 69 anos, que mora bem em frente à UBS onde o homem estava alojado.

O caso será registrado no 2º DP (Utinga), onde deverá ser investigado.