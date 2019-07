Decisiva, Rapinoe é premiada com Bola e Chuteira de Ouro do Mundial Feminino

07/07/2019 | 15:45



A atacante Megan Rapinoe foi eleita a melhor jogadora do Mundial Feminino de Futebol. Além da Bola de Ouro, a norte-americana também faturou o troféu Chuteira de Ouro, por ter sido a artilheira da competição, com seis gols, um deles marcado na final contra o Holanda, derrotada por 2 a 0, neste domingo, em Lyon, na França.

Alex Morgan (EUA) e Ellen White (Inglaterra) também marcaram seis gols cada ao longo do torneio. "Não sei se consigo descrever a sensação. É incrível. Todo o grupo trabalhou para chegar até aqui merece esse prêmio. Estamos sempre muito motivadas para vencer", afirmou Rapinoe após receber as honrarias da Fifa.

A Bola de Prata, para a segunda melhor jogadora, ficou com Lucy Bronze, da Inglaterra. Para o terceiro lugar nesta premiação foi eleita a também norte-americana Rose Lavelle, autora do segundo gol da vitória sobre a Holanda.

Nas demais premiações entregues pela Fifa, a França, país-sede do Mundial, ficou com o Fair Play de equipe mais disciplinada. Já Giulia Gwinn, da Alemanha, aos 20 anos, foi eleita a revelação do torneio.

A Luva de Ouro, para a melhor goleira, ficou com a holandesa Sari Van Veenendaal, que na final deste domingo fez grandes defesas e evitou uma goleada da seleção norte-americana.